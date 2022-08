Beata Kozidrak nie została wpuszczona do Stanów Zjednoczonych?! Odwołała pierwsze koncerty

Justyna Steczkowska jakiś czas temu zdecydowała się ogłosić, że podczas jednego ze swoich koncertów na scenie zaśpiewa razem z Beatą Kozidrak. To wywołało w sieci skrajne emocje, a wszystko za sprawą głośnego zatrzymania gwiazdy zespołu "Bajm" ze względu na jazdę pod wpływem alkoholu. Teraz Justyna Steczkowska pochwaliła się nagraniem z prób przed koncertem, na których jest również Beata Kozidrak! Justyna Steczkowska pochwaliła się nagraniem z Beatą Kozidrak Beata Kozidrak 1 września została zatrzymana w Warszawie za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i usłyszała zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości. Kilka dni po tym fakcie gwiazda "Bajmu" zdecydowała się odnieść do sytuacji i przeprosiła wszystkich fanów w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych: Kochani Przepraszam wszystkich. Wiem, że Was zawiodłam Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa. Beata. Potem o artystce znów zrobiło się głośno za sprawą Justyny Steczkowskiej, która nie tylko stanęła w obronie Beaty Kozidrak , ale poinformowała, że już wkrótce zaśpiewają razem na koncercie: Każdy z nas ma swoje trudne lekcje w życiu i nie nam je oceniać. Beata jest i zawsze była fantastyczną wokalistką, serdeczną koleżanką w pracy i po prostu fajną kobietą. Proszę, żebyście o tym pamiętali przede wszystkim 🙏❤️- napisała gwiazda. Teraz Justyna Steczkowska pochwaliła się nagraniami z prób do tego wydarzenia! Zobaczcie, jak wyglądają obie gwiazdy... Zobacz także: Jest oświadczenie Beaty K., wokalistki Bajmu. Usłyszała zarzut za jazdę po alkoholu! "Bardzo się tego wstydzę" W...