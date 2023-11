Beata Kozidrak miała śpiewać w chórkach Maryli Rodowicz?! Taka informacja krąży po mediach już od jakiegoś czasu, a to za sprawą wypowiedzi Maryli Rodowicz, która potwierdziła, że wiele lat temu na festiwalu w Toruniu zachwyciła się młodą wokalistką zespołu Bajm.

Reklama

- Pobiegłam i zapytałam, czy nie chciałaby śpiewać w chórkach, ale ona miała ochotę tylko na jedno, na karierę w zespole Bajm - mówiła w se.pl Rodowicz.

Co na to Beata? Czy pamięta ten moment sprzed lat? Zobaczcie, co powiedziała w rozmowie z nami!

ZOBACZ: Beata Kozidrak wie, co założyć żeby mieć nogi do nieba! Ten trik polecają styliści gwiazd

Zespół Bajm świętuje w tym roku swoje 40-lecie! Największe hity grupy i wokalistki usłyszeć będzie można podczas trasy koncertowej "Płynie w nas gorąca krew". Beata i Bajm zagrają m.in. w Warszawie, Katowicach, Toruniu czy Szczecinie!

Maryla Rodowicz i Beata Kozidrak już wiele razy występowały razem

ONS.pl