Beata Kozidrak nagrała kolejny hit! Jej najnowszy utwór "Bingo", który jest zwiastunem trzeciej solowej płyty wokalistki, podbija już listy przebojów. Tymczasem w starym domu pod Warszawą liderka Bajmu wzięła udział w zdjęciach do teledysku. Każda ze scen odbywała się w innym pokoju symbolizującym inny etap życia bohaterki piosenki, a także... samej Beaty.

To są pomieszczenie, w których nagrywane są sceny charakterystyczne dla tej piosenki, dla tekstu. W tych pokojach będą się rozgrywały sceny z mojego życia. Trochę wracam do dzieciństwa - sześć lat chodziłam do ogniska baletowego i będąc małą dziewczynką, chciałam być baletnicą. I to będzie spojrzenie wstecz - mówi nam Kozidrak.