Ostatnio Wiktor Zborowski obchodził pięćdziesięciolecie pracy artystycznej w Teatrze 6. piętro. Pod zdjęciem z benefisu pojawił się komentarz Beaty Kawki, która pod adresem aktora rzuciła kilka mocnych słów. Zasugerowała m.in., że Zborowski nie był wierny żonie. Jest komentarz Marii Winiarskiej, a także jej męża.

Teatr 6. piętro zorganizował wyjątkowe wydarzenie z okazji pięćdziesięciolecia pracy scenicznej Wiktora Zborowskiego. W sobotę, 19 stycznia aktor dał krótki koncert. Na wydarzeniu pojawili się jego bliscy: żona Maria Winiarska oraz córki Hanna i Zofia. Oprócz tego udział w imprezie wzięło mnóstwo gwiazd. Wśród gości można było zauważyć Janusza Gajosa, Andrzeja Seweryna, Daniela Olbrychskiego, Zbigniewa Zamachowskiego czy Ninę Terentiew.

Mocny komentarz pod wpisem o wydarzeniu zostawiła Beata Kawka. Aktorka znana widzom przede wszystkim z takich seriali jak „Samo życie”, „Belfer” czy „Barwy szczęścia” przyznała, że nie ma dobrej opinii o Wiktorze Zborowskim. Stwierdziła, że artysta miał wielokrotnie zdradzać żonę.

Och! Ach! Nie pojmuję zachwytów… Bo to f**t zdradzający permanentnie swoją żonę. Łasy na młode aktorki, takie jak ja przed laty, na kabaretowych trasach… No chyba, że to przyjaciel zwierząt, to co innego…

– napisała na Facebooku Beata Kawka.