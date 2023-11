Basia Kurdej-Szatan opublikowała w sieci nagranie, które wzbudziło mnóstwo emocji! Gwiazda, podczas prób do "Tańca z Gwiazdami" pomyliła studia i znalazła się na planie programu, który wcześniej prowadziła, czyli "The Voice of Poland"! Jak to skomentowała?

Basia Kurdej-Szatan na planie "The Voice of Poland"

W piątek wieczorem Basia Kurdej-Szatan brała udział w półfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Taneczne show nagrywane jest w jednym ze studiów w Warszawie. Okazuje się, że w tym samym miejscu kręcone są też odcinki do "The Voice of Poland", które aktorka wcześniej prowadziła. Pomieszczenia nie znajdują się blisko siebie, a jednak Basia "przez przypadek" znalazła się na dawnym planie. Wideo z wizyty w starej pracy opublikowała na swoim Instagramie.

Witamy w studiu The Voice of Poland! Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7350. Jacek? Jacek! Kur.... Kurdę. Jacek Jeschke, chodź na scenę!

Aktorka za chwilę przeprosiła na pomyłkę.

- Weszłam nie do tego studia. Wszystko w tym ATM-ie tak blisko – powiedziała z ironią w głosie.

Przypomnijmy, latem br. Basia Kurdej-Szatan rozstała się ze stacją TVP. Aktorka została zwolniona z prowadzenia różnych programów przez telefon. Nie spodziewała się utraty pracy, a już na pewno nie w taki sposób.

- Dziękuję władzom TVP, że mimo mojej niepokorności politycznej (zawsze uważałam, że powinnam żyć w zgodzie ze swoim sumieniem) dawaliście się namówić przez te parę lat producentom i reżyserom, którzy chcieli ze mną pracować i pozwalaliście na kontynuowanie mojej pracy. Można było zrobić to w bardziej elegancki sposób niż jeden informacyjny telefon wykonany przez kolegę z produkcji - mówiła po utracie pracy.

Brawa za poczucie humoru!

Basia została zwolniona z TVP kilka miesięcy temu.

