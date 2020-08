Basia Kurdej-Szatan urodzi szybciej niż się spodziewała?! "Brzuszek już opada..."

Rodzina Basi Kurdej-Szatan i Rafała Szatana lada chwila się powiększy. Aktorka opublikowała przepiękne ciążowe zdjęcie, a fani nie mają wątpliwości, że nowy członek rodziny pojawi się na świecie lada chwila. Internauci nie szczędzą komplementów przyszłej mamie. Sami spójrzcie na jej najnowsze zdjęcia! Taka figura w zaawansowanej ciąży to marzenie niejednej kobiety. Ciężko oderwać wzrok!

Basia Kurdej-Szatan rodzi lada chwila! Pokazała przepiękne ciążowe zdjęcie

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan odliczają już czas do powitana na świecie swojego nowego członka rodziny. Zdradzili, że spodziewają się synka, dla którego już dawno wybrali imię Henryk. To będzie drugie dziecko pary. Starsza córeczka Hania, również nie może się doczekać przyjścia na świat braciszka. Jednak na to przyjdzie im jeszcze trochę poczekać. Poród zaplanowany jest bowiem dopiero na połowę września.

Basia Kurdej-Szatan początkowo długo nie potwierdzała informacji o swojej ciąży. Teraz chętnie dzieli się zdjęciami, z tego pięknego okresu. Jedno z ostatnich zdjęć gwiazdy "M jak miłość" wyjątkowo rozczuliło fanów:

Być kobietą... Uwielbiam ❤️ Ze wszystkimi zaletami i wadami ❤️ Z dnia na dzień być coraz bardziej doświadczoną... ❤️- napisała Basia, publikując przepiękne ciążowe zdjęcie, z sesji do Vivy!

Wielbiciele aktorki nie szczędzą komplementów, zaznaczając, że nie mają pojęcia o jakich wadach mogłaby mówić:

- Z wadami? Jakimi bo sie nie orientuje😂

- Wyglądasz obłędnie kochana!

- Basia, mega klimatyczna fotka ❤️❤️❤️

- Ale już duuuży brzuszek!😍

- Brzuszek opada poród tuż tuż ... Powodzenia i oby szybko i bezboleśnie😘😍👌

Koniecznie musicie zobaczyć to zdjęcie!

