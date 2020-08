Poród lada chwila, ale Basia Kurdej-Szatan jeszcze nie urządziła pokoju dla syna! "Pewne sprawy zostawiamy na ostatnią chwilę"

Barbara Kurdej-Szatan przyznaje, że odlicza dni do porodu. Zapytaliśmy się, jak sie czuje tuż przed porodem.

Czy wszystko jest już gotowe na przyjście dziecka na świat?

Razem z mężem mamy takie natury, że pewne sprawy zostawiamy na ostatnią chwilę. Jesteśmy doświadczonymi rodzicami i wiemy, że na początku maluszek niewiele potrzebuje. Dlatego dopiero niedawno zamówiliśmy najbardziej potrzebne rzeczy: trochę ubrań, wózek i specjalne malutkie łóżeczko. Na razie synek będzie mieszkał z nami w sypialni, tuż obok małżeńskiego łóżka. Gdy trzeba będzie go nakarmić w nocy, wystarczy opuścić ściankę łóżeczka i już można przytulić maleństwo do piersi. Wydaje mi się, że to bardzo praktyczne rozwiązanie – opowiada aktorka.