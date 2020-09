Basia Kurdej-Szatan z Rafałem Szatanem na okładce "Flesza"! Jak Henia powitała Hania, córka pary? 

Już w poniedziałek na rynku najnowszy "Flesz", a nim szczegóły porodu Basi Kurdej-Szatan! Szczęśliwi rodzice powitali kilka dni temu synka, Henia! Jak powitała go ich córka Hanna? O tym wszystkim w najnowszym "Fleszu". Co jeszcze w numerze?

Basia Kurdej-Szatan urodziła synka! Co jeszcze w nowym "Fleszu"?

Kinga Duda zaczęła pracować z ojcem! Czy to początek jej politycznej kariery w Polsce? Ponadto - Halina Mlynkova po rozwodzie! Dlaczego nie walczyła o majątek? W środku wywiad z Teresą Lipowską, oraz nowa wojna w show-biznesie. Temat poważny, bo związany z depresją.

Ponadto we "Fleszu" - moda na jesień i zimę 2020! Najmodniejsze buty (od 159 zł), torby oraz trendy ze światowych wybiegów - czerwień, krata i frędzle - to one będą rządzić na ulicach!

A to wszystko w nowym "Fleszu" - od poniedziałku w sprzedaży! Oto okładka: