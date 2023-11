Basia Kurdej-Szatan uczestniczką drugiej edycji „Dance, Dance, Dance”? Już w niedzielę wielki finał show, w którym dwie pary - Patricia i Victoria Kazadi oraz Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski - powalczą o nagrodę główną - 100 tysięcy złotych na cele charytatywne. Finałowy odcinek jak zawsze poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan i Tomasz Kammel. Wiele wskazuje jednak na to, że po raz ostatni zobaczymy ich razem w roli gospodarzy tanecznego programu... Dlaczego?

Jeszcze zanim ruszyła 1. edycja „Dance, Dance, Dance”, mówiło się o udziale w show Basi Kurdej-Szatan i jej męża Rafała Szatana. Aktorka i muzyk mieli razem wystąpić w show, ale Rafał doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu treningi, dlatego para zrezygnowała z udziału w show. Basia została prowadzącą show, a Marcelina Zawadzka, która początkowo miała być gospodynią programu, została uczestniczką i zatańczyła w parze z Rafałem Maślakiem. Czy teraz to się zmieni i Basia zostanie uczestniczką programu?

Jeśli powstanie kolejna edycja, zdrowie dopisze i uda się zgrać terminy zawodowe, chętnie wystąpimy z mężem. Prowadzącą stałam się trochę przez przypadek. Oczywiście bardzo to polubiłam, wręcz pokochałam i się w tym odnalazłam. Robię to więc z przyjemnością, bo uwielbiam tę wytwarzającą się adrenalinę podczas programów na żywo, ale tak naprawdę spełniam się całkowicie, gdy występuję na scenie albo przed kamerą. Mam po prostu artystyczną duszę. Od dziecka szkoliłam się w tym kierunku – szkoła muzyczna, chóry, zajęcia aktorskie itd. Myślę że udział w „Dance Dance Dance” to też wspaniała pamiątka. Z pewnością miło będzie po latach zobaczyć odcinki ze swoim udziałem - zdradziła Barbara Kurdej-Szatan w wywiadzie dla magazynu Kurier TV.