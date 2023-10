Basia Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał Szatan spodziewają się drugiego dziecka. Aktorka długo ukrywała informację o ciąży i dopiero w 5. miesiącu podzieliła się szczęśliwą nowiną. Drugie dziecko gwiazdy "M jak miłość" przyjdzie na świat we wrześniu, a aktorka planuje być częściowo aktywna zawodowo niemal do samego rozwiązania.

Kiedy Basia Kurdej-Szatan planuje wrócić na plan seriali "M jak miłość" i "W rytmie serca"? Czy cała ekipa będzie przebadana na obecność koronawirusa? Jak będzie wyglądała praca na planie? Zobaczcie, co nam powiedziała Basia Kurdej-Szatan...

Kiedy Basia Kurdej-Szatan planuje powrót do pracy po porodzie?

Aktorka zdradziła też, że być może już w grudniu wróci do grania spektakli, które zajmują ok. dwóch godzin, ale powrót na plan zdjęciowy zajmie dłużej i wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja po porodzie. Co nam jeszcze zdradziła? Obejrzyjcie wideo!

