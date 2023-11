Basia Kurdej-Szatan pokazała urocze zdjęcie swojej córeczki Hani. W przeciwieństwie do innych gwiazd aktorka nie zakryła twarzy dziewczynce. Internauci od razu spostrzegli do kogo jest podobna 7-latka. Czy Hanna Szatan ma więcej cech sławnej mamy? A może dziewczynka to "kopia taty"? Zobaczcie!

Basia Kurdej-Szatan z córką

Basia Kurdej-Szatan od ośmiu lat jest żoną Rafała Szatana. Małżeństwo wspólnie wychowuje jedno dziecko. Gwiazdy są rodzicami 7-letniej Hanny. W przeciwieństwie do m.in. Anny Lewandowskiej, Małgosi Sochy, Agnieszki Kaczorowskiej czy Małgosi Kożuchowskiej para pokazuje swoją córkę w sieci. Mało tego, Hanna występuje z mamą na okładkach kolorowych pism. Można powiedzieć, że dziewczynka pierwsze kroki w show-biznesie ma już za sobą.

Już za kilkanaście dni Basia i Rafał wezmą udział w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktorzy są bardzo zapracowani, ale każdą wolną chwilę poświęcają swojej córce. Prezenterka pochwaliła się zdjęciem męża i Hanny w sieci. Widok taty ze swoją pociechą rozczulił internautów.

O ja cię jak piękne! Taki widok rozczula Pamiątka do końca życia... Cudnie uchwycone chwila ???????????? Córeczka piękna jak marzenie po mamusi Córeczka tatusia ❤️❤️Sama słodycz❤️❤️ - pisali zachwyceni fani.

Zobaczcie urocze zdjęcie, którym Barbara pochwaliła się na Instagramie! Do kogo Hania jest podobna?

Hanna jak mama

