W ostatnim czasie Basia Kurdej-Szatan straciła kilka programów w TVP. Prezenterka prowadziła "Kocham CIę Polsko", "The Voice of Poland", "The Voice Kids" a także ostatnio została zatrudniona w "Dance, Dance, Dance". Do tej pory prezenterka nie komentowała tych doniesień, aż do teraz! Okazuje się, że stacja pożegnała się z Basią w bardzo nieciekawy sposób... Mimo wszystko aktorka dziękuję za wspólne lata!

Kurdej-Szatan tłumaczy zwolnienie

Basia Kurdej-Szatan zamieściła na swoim Instagramie obszerny wpis, w którym podziękowała za ostatnie lata pracy w TVP.

- Skoro już wszystko wiadomo... parę słów ode mnie :) to były piękne lata ! Prowadzenie tych wszystkich bombowych programów - Kocham Cię Polsko, The Voice of Poland, The Voice Kids, Dance Dance Dance - było dla mnie ogromną radością, spełnieniem, niezwykłym doświadczeniem. Angażowałam się maksymalnie, dawałam z siebie ile tylko mogłam ! Przeżywałam razem z uczestnikami, starałam się dodawać otuchy, cieszyłam się z nimi i martwiłam się o nich. I podchodziłam do wszystkiego bardzo poważnie i profesjonalnie zarazem - zaczęła Basia.

I dodała, że dziękuje wszystkim osobom, z którymi miała okazję pracować, ponieważ razem stworzyli drużynę.

Dziękuję baaaardzo całej wspaniałej PUBLICZNOŚCI za piękne słowa, komentarze, uśmiechy i dobry odbiór???? dziękuję również władzom TVP, że mimo mojej niepokorności politycznej (zawsze uważałam, że powinnam żyć w zgodzie ze swoim sumieniem) dawaliście się namówić przez te parę lat producentom i reżyserom, którzy chcieli ze mną pracować i pozwalaliście na kontynuowanie mojej pracy - pisze dalej.

Niestety, okazało się, że władze TVP pożegnały się z Basią w bardzo przykry sposób.

Natomiast nie dziękuję za sposób pożegnania się ze mną. Chyba po paru latach prowadzenia tylu programów i bycia jedną z „twarzy TVP”- jak mnie określono - można było zrobić to w bardziej elegancki sposób niż jeden informacyjny telefon wykonany przez kolegę z produkcji. No trudno. Tak czy siak - było wspaniale! :)))

Aktorka dodała, że życzy powodzenia Idzie Nowakowskiej, która ma ją zastąpić w prowadzeniu różnych programów. Myślicie, że będzie godną następczynią?

Całe oświadczenie Basi: