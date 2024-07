Basia Kurdej-Szatan opowiedziała nam o swoich wakacjach! Aktorka niedawno wróciła do Polski po krótkim wypoczynku we Włoszech. Gwiazda po raz pierwszy poinformowała o tym na portalu Party.pl, kiedy na jeden dzień wcieliła się w redaktorkę i napisała newsa o sobie. Jak się okazuje, wraz z mężem i córeczką Hanią udało im się całkiem sporo zwiedzić. W rozmowie z nami Basia Kurdej-Szatan wyznała, że mieli okazję przebywać w Rimini, San Marino czy we Florencji. A jak pociecha gwiazdy zniosła tę podróż?

Hanka naprawdę świetnie zniosła podróż. Jest przyzwyczajona, bo my w ogóle dużo jeździmy, dużo podróżujemy. Ona ma tam z tyłu swoje zadania. Ma taki świetny stolik, na którym rozkłada kolorowanki, zabawki czy iPada z bajkami. Słuchaliśmy muzyki i śpiewaliśmy. Było super!

Czy Włochy to dobry pomysł na wakacje?

Basia Kurdej-Szatan na wakacjach we Włoszech

Gwiazda spędzała czas bardzo aktywnie!

Tuż po wakacjach Basia Kurdej-Szatan zaczęła promocję filmu "Barbie Gwiezdna Przygoda", w którym zaśpiewała.