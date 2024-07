Reklama

Basia Kurdej-Szatan wrzuciła ostatnio odważne zdjęcie z biegania, na którym było widać, że nie ma stanika. Niby nic nadzwyczajnego, a jednak! Większość fanów od razu wytknęła aktorce, że to nie przystoi. Fani nie mogli też się nadziwić, że gwiazda jest bez grama makijażu. Co na to Basia Kurdej-Szatan? Wstawiła dziś zdjęcie i odpowiednio skomentowała wszystkie zaczepki w jej kierunku. Z poczuciem humoru.

Basia Kurdej-Szatan komentuje swoje zdjęcie bez stanika

Rzęsa pomalowana, stanik obiecuję, że założyłam, to tak już na mieście się pokazać mogę ? :D

#dobrywieczór #ekipa - napisała na Instagramie Basia Kurdej-Szatan.

Aktorka jest znana z tego, że do wielu spraw podchodzi z przymrużeniem oka. Co na to fani?

- tak, stanik najważniejszy Basiu ????jego brak wywołał prawdziwą sensację ????zwłaszcza w męskim gronie ????Pozdrawiam cieplutko ???? - Basia jesteś the best ???????? ten komentarz wymiata - czytamy komentarze na Instagramie aktorki.

Zamieszanie w sieci zaczęło się od tego zdjęcia Basi z biegania.

Basia Kurdej-Szatan gra teraz w nowym serialu pod roboczym tytułem "Recepta na miłość" w parze z Mateuszem Damięckim.