Barbara Kurdej-Szatan to popularna aktorka filmowa, serialowa oraz teatralna. Telewidzowie przez lata mogli ją też oglądać w roli prezenterki i prowadzącej rożnych programów (m.in. "Kocham cię, Polsko!", "The Voice od Poland", "Dance Dance Dance"). W ostatnich miesiącach zachwycała na deskach teatrów muzycznych w Krakowie (Krakowski Teatr VARIETE) oraz Gdyni (Teatr Muzyczny Gdynia). Cały czas relacjonowała również swoją codzienność fanom na Instagramie. Tym razem Basia zaskoczyła nowiną z Hiszpanii, gdzie wraz z mężem urządzają wspólny dom.

Basia Kurdej-Szatana wyrzucona ze sklepu w Hiszpanii. Powód zaskakuje

Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem Rafałem Szatanem i synkiem Heniem spędzają razem czas w Hiszpanii, gdzie powoli urządzają swój nowy dom. Podczas wizyty w jednym ze sklepów z produktami do wykończenia i aranżacji wnętrz, rodzina Szatanów nagle została wyrzucona, co aktorka natychmiastowo zrelacjonowała.

Słuchajcie, wyrzucają nas ze sklepu nagle wyznała aktorka

Co było powodem takiego działania obsługującego sklep personelu?

Wyrzucają nas ze sklepu, bo pada deszcz. Serio, zamykają sklep, bo są ciężkie warunki pogodowe, więc zamykają sklep. I wszyscy muszą jechać do domu ostrożnie, bo pada intensywny deszcz. zrelacjonowała Kurdej-Szatan

Taki obrót spraw wywołał w aktorce uczucie niemałego zdziwienia. Bezpośrednio po tym wydarzeniu Kurdej-Szatan podzieliła się też swoją refleksją i doceniła pracowitość rodaków w Polsce.

My Polacy jesteśmy tak pracowici, słuchajcie, w porównaniu do innych krajów dodała

Na kolejnych nagraniach Basia pokazała zachmurzone niebo i delikatny deszcz, ironicznie komentując, że w Hiszpanii nie można pracować w sklepie, kiedy na zewnątrz pada.

Jak wygląda dom Barbary Kurdej-Szatan w Hiszpanii?

Basia Kurdej-Szatan wraz z mężem podzielili się ze swoimi fanami kilkoma kadrami z porannego picia kawy w ich hiszpańskim domu, w którym zamieszkali całkiem niedawno. Przyznali, że dopiero się tu urządzają i nie towarzyszy im w tym pośpiech.

Urządzamy się pomalutku. Pijemy pierwszą dobrą kawę. (...) Mamy trochę kartonów i nawet stolik mamy. Codziennie jakiś progres. Dzisiaj jedliśmy śniadanie nie na podłodze, tylko na czterech składanych krzesłach i przy małym stoliczku. opowiedzieli Basia z mężem

W tle zobaczyć można wnętrza lokum Szatanów w Hiszpanii. Uwagę zwraca bardzo jasna, przestrzenna kuchnia w zabudowie z klasycznymi, białymi frontami, połączona z - na razie - pustym salonem. Wzrok przykuwa również pokaźnych rozmiarów taras z widokiem oraz ogromnym potencjałem do ciekawego zaaranżowania.

