Basia Kurdej Szatan na komentarz internautki zareagowała bardzo ostro:

no pewnie, wyjdę, poskaczę, poszczerze się, w ogóle nie za***alam - napisała.

Kiedy inny internauta zasugerował zaś, że przeciętny człowiek zarabia około 2 tys, a ona tyle wydaje na kosmetyki, gwiazda odpowiedziała:

pracując w teatrze po szkole teatralnej zarabiałam 2,500 na miesiąc, także dobrze wiem co bym powiedziała. i te 2,500 było w przypadku gdy zagrałam więcej spektakli w miesiącu. Jeśli nie zagrałam żadnego ( a bywało tak) to miałam 1200 podstawy. Ale szukałam dodatkowych rozwiązań, brałam pojedyncze „job’y” , jeździłam na castingi - nie leżałam z nogami do góry. I żyję ? Żyję !!!