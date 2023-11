2 z 5

Bartosz Kurek i Anna Grejman na zakupach

Bartosz Kurek wybrał się ostatnio na zakupy do jednego z warszawskich centrów handlowych. Towarzyszyła mu jego narzeczona, która dzielnie czekała, aż przymierzy wszystkie interesujące go modele butów. Tym razem to chyba nie ona miała potrzebę rozbudowania swojej garderoby. Para zgodnie wyszła ze sklepu obładowana siatkami. Jednak to nie przeszkadzało im wymieniać się czułościami. Zobaczcie kolejny slajd!

