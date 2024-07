Bartosz Kapustka przejdzie do włoskiego klubu? 19-letni zawodnik reprezentacji Polski ma za sobą świetny okres. Na kończącym się Euro 2016 pokazał na co go stać, zabłysnął zwłaszcza w meczu z Irlandią Północną, dlatego zaczęły interesować się nim zagraniczne klubu. Jego koledzy z boiska już podpisują pierwsze kontrakty. Nie da się ukryć, że transfer Grzegorza Krychowiaka jest jednym z najbardziej kosztownych! Teraz czas na Bartka Kapustkę. Jak podaje "La Gazzetta dello Sport" piłkarz ma szansę zagrać we włoskim klubie Cagliari Calcio. Klub jest w stanie zaoferować Cracovii za niego aż pięć milionów euro.

Reklama

Wszystko zaczęło się po meczu z Irlandią Północną, kiedy to nie tylko Włosi zachwycali się 19-latkiem. Teraz czas na odcinanie kuponów od popularności! Aktualnie Bartosz Kapustka przebywa na urlopie ze swoją ukochaną, ale już wkrótce z pewnością poznamy jego plany.

Zobacz: Bartek Kapustka prywatnie nie zawsze jest "grzecznym chłopcem"! Brał udział w szamotaninie! O co poszło?​

Zobacz także

Bartek Kapustka ma szansę zagrać we włoskim klubie!

East News

Bartek Kapustka jak na razie odpoczywa na wakacjach