Angielski duet Bars and Melody pojawił się w sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN". Tego, co działo się pod studiem, na długo nie zapomną prowadzący oraz goście. Setki fanów przyszło powitać muzyków, co więcej - klika z fanek zasłabło na widok chłopaków! Na miejscu pojawiła się więc karetka, ale jak udało nam się dowiedzieć - nikomu nic się nie stało i wszystko zakończyło się szczęśliwie.

Zainteresowanie duetem komentowali Magda Mołek i Marcin Meller:

Jeżeli Państwo myślą, że takie rzeczy działy się tylko za czasów The Beatles, to proszę spojrzeć- mówił Meller kiedy kamera ujęła tłumy pod studiem.

Bars and Melody pojawili się w "Dzień Dobry TVN" aby promować swój nowy album GENERATION Z. Duet wziął udział w chacie, udzielił wywiadu na kanapie oraz na koniec programu zaprezentował singiel „Thousand Years”.

