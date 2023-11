3 z 5

Baron wybrał się z Guciem do salonu spa dla psów w Warszawie, który prowadzą gwiazdy programu "Żony Hollywood" - Iwona Burnat i Reggie Benjamin. Tam przefarbował mu ogon na fioletowo! Następnie, podczas spaceru do Gucia podbiegł inny piesek, który bardzo chciał zaprzyjaźnić się z maltańczykiem. Choć pies miał obrożę, to Alek Baron zadecydował, że najlepiej będzie wziąć Gustawa na ręce i oddalić się w przeciwną stronę...