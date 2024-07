Zespół Afromental osiągnął w ostatnich kilku latach ogromny sukces na polskim rynku. Zazwyczaj to jedynie wokaliści zdobywają ogromną popularność, ale w przypadku tego zespołu to niemal połowa jego członków jest rozchwytywana - Łozo jest jurorem w "Must Be The Music", a Baron i Tomson wystąpili już w dwóch edycjach "The Voice". Przypomnijmy: Gwiazdy na koncercie sensacji "The Voice"

Niewiele osób wie, że Baron, a tak naprawdę Alek Baron, pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny o wspaniałych tradycjach - jest synem legendarnego Piotra Barona, jednego z najlepszych saksofonistów w Polsce. Okazuje się, że nie tylko on odziedziczył talent po ojcu.

Ostatnio Baron gościł w "Pytaniu na Śniadanie", gdzie pojawił się ze swoim bratem Adamem, który na co dzień jest muzykiem zespołu jazzowego Pink Freud. Trzeba przyznać, że podobieństwo braci jest uderzające, mimo że brat Barona prezentuje nieco mniej ekstrawagancką fryzurę.

Tak wygląda brat Barona, Adam. Przystojny?

