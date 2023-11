Od kilku miesięcy Alek Baron spotyka się z Julią Wieniawą, co sprawia, że coraz częściej trafia na pierwsze strony gazet i wzbudza ogromne zainteresowanie. Przy okazji stał się też znacznie bardziej aktywny na Instagramie, gdzie chętnie publikuje prywatne zdjęcia. Zdarzyło mu się już pokazać wspólne fotografie z Julią Wieniawą, a teraz zdecydował się pokazać swojego ojca i brata. Fanki nie szczędzą mu komplementów!

Baron pokazał swoją rodzinę

Z okazji Dnia Ojca Baron zdecydował się pokazać na Instagramie, jak wygląda jego tata, a na wspólne zdjęcie załapał się również jego brat Adam. Fanki zachwyciły się fotografią i zwróciły uwagę, że Adam jest bardzo podobny do Alka!

Jak bliźniacy Uśmiechy wszyscy takie same. Jaki przystojny brat - piszą w komentarzach.

Co ciekawe, trzej panowie są nie tylko podobni do siebie z wyglądu, ale mają również podobne muzyczne talenty. Ojciec Barona jest znanym saksofonistą jazzowym i kompozytorem. Może pochwalić się wieloma sukcesami, wśród których jest m.in. Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" na trzydziestolecie pracy artystycznej. Otrzymał także Honorową Odznakę Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Z kolei brat Barona gra na trąbce i puzonie w zespole Pink Freud, który założył Wojtek Mazolewski. Oprócz tego w 2015 roku wystąpił w "Mu be the Music" wraz z zespołem The Lions, w którym nie tylko grał na trąbce, ale także... śpiewał! Obaj bracia są zajęci. Baron oczywiście tworzy związek z Julką, a Adam ma żonę i dzieci.

Od kilku miesięcy Baron jest związany z Julią Wieniawą

Para jest ze sobą bardzo szczęśliwa

