Odważne wyznanie Barona: "Koronawirus mnie nigdy nie dosięgnie!" Mówi też, dlaczego noszenie maseczek jest bez sensu

Baron w nowym wywiadzie dla „Gali” ujawnił swoje nieco kontrowersyjne poglądy na temat koronawirusa. Muzyk otwarcie przyznał, że nie obawia się zachorowania na COVID-19 ze względy na swój zdrowy styl życia i odporność. Artysta wyraził też swoje zdanie na temat noszenia maseczek ochronnych przez zdrowe osoby. Przekonują Was teorie Barona na temat koronawirusa?

Baron o swoim podejściu do pandemii koronawirusa!

Artysta zdradził, że nie ogląda i nie czyta tego, co podają media na temat COVID-19. Nie śledzi też statystyk zgonów. Uważa, że wirusy były zawsze i trzeba dbać o swoją odporność, tym samym dołączył do grona gwiazd i celebrytów, którzy są przeciwni szczepieniom na koronawirusa jak Edyta Górniak lub ostrożnie podchodzą do informacji na temat epidemii jak Doda czy Viola Kołakowska.

Wydaję mi się, że największym wirusem, który dotyka nas wszystkich, jest propaganda i informacja. Te wirusy były od zawsze, więcej ludzi zdziesiątkował wirus HIV. To jest cykliczna sprawa. Informacja jest taka, że trzeba zrobić "lockdown" (zakaz wyjścia - ang.) na cały świat. Jest to informacja przepompowana. Wiem to z moich źródeł. Wszystkie choroby wewnętrzne, rak, problemy ze skórą, to się zaczyna od twojej głowy. Wiem, że ten wirus mnie nigdy nie dosięgnie, bo dbam o siebie, medytuję, i nie martwię się tym, jakie są statystyki zgonów z każdego dnia - powiedział Baron z rozmowie z "Galą".

Baron o noszeniu maseczek ochronnych

Partner Blanki Lipińskiej w wątpliwość poddaje też noszenie maseczek. Uważa, że osoby zdrowe nie powinny ich nosić, bo to bezsensowne:

Uwielbiam dociekać prawdy, dociekać faktów i czytam informacje z różnych źródeł, które absolutnie nie są proponowane przez media mainstreamowe. Telewizję odciąłem, żeby się tym nie stymulować. W mainstreamowych źródłach jest to, co powinieneś usłyszeć. Ja używam takich źródeł, że niestety nijak się to nie ma do tego, co jest prezentowane w mediach (...) Noszenie maseczki, kiedy jesteś zdrowy, jest bezsensowne. Każdy z nas ma własny system immunologiczny, który się "upgraduje" (wzmacnia - ang.) w styczności z bakteriami. Jeżeli nie masz z nimi kontaktu, spada twoja odporność i jesteś bardziej podatny. Nie wierzę w maseczki - dodał szczerze Baron

Co sądzicie o poglądach Barona?

Zobacz także: Miłosne wyznanie Barona rozczuliło Blankę Lipińską, autorkę "365 dni": "Jestem zakochana jak nastolatka!"

Jeszcze w kwietniu Baron i Blanka Lipińska zawsze pokazywali się w maseczkach!

Instagram

Teraz muzyk nie obawia się wirusa i stara się żyć zdrowo.