Telefony do gwiazd, celebrytów i znanych osób nie zawsze muszą być poważne. Udowodnia to Kamil Nosel w nowym, pełnym humoru programie "Nosel kręci w Radiu ZET". O tym jak można wkręcić gwiazdy polskiego show biznesu słuchacze Radia ZET przekonują się codziennie od poniedziałku do piątku po godz. 11.20 i w sobotę po 10:00.

Reklama

Tym razem Nosel dzwoni do Baśki Kwarc, gwiazdy internetu, aby zaproponować jej ulgę podatkową z racji bujnego życia seksualnego. Jako przedstawicielka urzędu, Nosel potrzebuje informacji potwierdzającej łóżkowe życie Baśki przez księdza lub dzielnicowego. Co na to Kwarc? Czy znów dała pouczenie na temat moralności?

Naszą redakcję Kwarc doprowadziła do łez śmiechu. Zanim zdecydujecie się na oglądanie wideo, ostrzegamy przed soczystymi przekleństwami, typowymi dla stylu Pani Basi :)

Zobacz inne wkręty Nosela:

Doda

Maja Frykowska

Kuba Wojewódzki

Natalia Siwiec

Tomasz Jacyków

Zbigniew Zamachowski

Zobacz także