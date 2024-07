Telefony do gwiazd, celebrytów i znanych osób nie zawsze muszą być poważne. Udowodnia to Kamil Nosel w nowym, pełnym humoru programie "Nosel kręci w Radiu ZET". O tym jak można wkręcić gwiazdy polskiego show biznesu słuchacze Radia ZET przekonują się codziennie od poniedziałku do piątku po godz. 11.20 i w sobotę po 10:00.

Tym razem Nosel dzwoni do Zbigniewa Zamachowskiego aby ustalić w jakiej formie dostarczyć mu sms-y. Modernizacja sieci wymaga ustalenia czy krótkie wiadomości tekstowe będą wysyłane telegramem, mejlem lub zwykłą pocztą. Zbigniew Zamachowski nie będzie zadowolony z takiego pomysłu i bardzo dosadnie powie co myśli na ten temat. Posłuchajcie:

