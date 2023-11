Basia Kurdej-Szatan już nie raz szokowała publikując bardzo prywatne nagrania na Instastories. Jej imprezowe filmiki przeszły już do historii, ale to dzięki nim zerwała z wizerunkiem "słodkiej blondynki". Teraz gwiazda znów podzieliła się na Instagarmie serią filmików, na których pokazała swojego męża. Okazuje się, że nagrała go podczas gry na pianinie. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Rafał Szatan nie jest do końca ubrany! Sami spójrzcie...

Basia Kurdej-Szatan zaliczyła wpadkę na Instagramie?

Jak wiadomo rodzina Basi Kurdej-Szatan jest bardzo uzdolniona muzycznie. Zarówno ona, jak i jej mąż mogą pochwalić się świetnymi głosami. Okazuje się, że często muzykują w domu. Skąd to wiemy? Zdradziła to sama aktorka, która na Instagramie pokazała nagranie z mężem, grającym na pianinie. Rafał Szatan siedzi w samej koszulce i bokserkach. Nie ma na sobie spodni!

Instagram

Występ muzyka podziwiała z kanapy Basia Kurdej-Szatan z córką. Dziewczynka w pewnym momencie zwróciła uwagę mamie, mówiąc ale go widać w samych majtkach. Będziesz go wrzucała w tych majtkach? Chwilę potem gwiazda "M jak miłość" zmieniła kadr, ale pierwsze nagranie nie spodobało się niektórym Internautom.

Czy Basia Kurdej-Szatan faktycznie zaliczyła wpadkę, publikując nagranie z mężem w samej bieliźnie?

Instagram

East News