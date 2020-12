Barbara Kurdej-Szatan walczyła z koronawirusem! "Byłam w ciąży i przechodziłam COVID-19" zdradziła gwiazda "M jak miłość"

Barbara Kurdej-Szatan zdradziła, że była zakażona koronawirusem! Gwiazda "M jak miłość" w najnowszym wywiadzie po raz pierwszy opowiedziała o swojej walce z COVID-19. Okazuje się, że aktorka zmagała się z koronawirusem w trakcie ciąży. Zobaczcie, co powiedziała Barbara Kurdej-Szatan!

Pandemia koronawirusa w zaledwie kilka miesięcy rozprzestrzeniła się na całym świecie. Od początku pandemii tylko w Polsce wykryto 1 207 333 przypadków zakażenia, a zmarło aż 25 474 osób. Z koronawirusem walczyli m.in. Alżbeta Lenska, Radosław Majdan, Dorota Gardias, Maryla Rodowicz czy Sylwia Lipka. Teraz okazuje się, że koronawirusem zaraziła się również Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka w rozmowie z magazynem "Viva!" przyznała, że zachorowała w trakcie ciąży!

W ogóle dla wszystkich ten czas był i jest nadal bardzo trudny. A ja w czasie pandemii byłam w ciąży i przechodziłam COVID-19 . To było dla mnie ogromnie stresujące. Na szczęście okazało się, że Henio był bezpieczny. Urodził się całkowicie zdrowy. I wstrzeliliśmy się w ten moment, że Rafał mógł przy mnie być podczas porodu- Basia Kurdej-Szatan zdradziła w wywiadzie.

Aktorka zdradziła, że w trakcie pandemii cały czas na siebie uważała jednak nie to nie pomogło uniknąć zakazenia.

Przez pewien czas byliśmy zamknięci na wsi u moich rodziców, potem długo w domu. Następnie, gdy można już było wychodzić to i my z tego korzystaliśmy, bo byliśmy stęsknieni towarzystwa przyjaciół, wyjścia na miasto, do restauracji… Ale byliśmy ostrożni!- dodała w rozmowie z "Vivą!".