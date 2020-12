Czy za jazdę samochodem w Sylwestra policja może cię zatrzymać? Funkcjonariusze wejdą do naszych domów? Jest komentarz!

W Sylwestra policja będzie wystawiać mandaty każdemu, kto złamie zasady godziny policyjnej? Czy 31 grudnia za jazdę samochodem w godzinach 19:00- 6:00 możemy zostać ukarani, a policja będzie mogła wejść do naszego domu? Jest komentarz specjalisty! Adwokat Zbigniew Roman na antenie TVN24 komentował decyzje władz dotyczące narodowej kwarantanny. Czy według adwokata w noc sylwestrową posypią się mandaty?

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce obowiązuje wiele obostrzeń i zakazów. Dziś w naszym kraju nie można organizować wesel, obowiązują limity osób w sklepach, a restauracje i hotele mają ograniczoną działaność. Tzw. etap odpowiedzialności miał obowiązywać do 27 grudnia, jednak podczas ostatniej konferencji prasowej minister zdrowia ogłosił, że 28 grudnia w Polsce zostanie wprowadzona narodowa kwarantanna, która potrwa do 17 stycznia. Według zasad narodowej kwarantanny 31 grudnia w godzinach 19:00-6:00, czyli w Sylwestra, będzie obowiązywać zakaz przemieszczania się.

Czy to oznacza, że w tych godzinach policja może zatrzymać nas za jazdę samochodem? Jest komentarz adwokata! Sprawdźcie, co o nowych obostrzeniach powiedział adwokat Zbigniew Roman.

Czy mamy się stosować? Absolutnie tak. W mojej ocenie powinniśmy się stosować. Natomiast, czy jest to zgodne z literą prawa? Ja mam poważne wątpliwości. W mojej ocenie tego rodzaju restrykcje w momencie kiedy są wprowadzane na podstawie rozporządzenia będą budziły wątpliwości - Zbigniew Roman mówił w TVN24. (policja przyp. red.) będzie musiała podać podstawę prawną tego rodzaju zatrzymania. Zakładam, że policja, która będzie dokonywała tego rodzaju zatrzymań będzie bazowała na rozporządzaniu, będzie się powoływała na to, że jest podstawa ustawowa w oparciu o ustawę covidową i ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych - dodał.

Adwokat przypomniał bowiem, że w artykule 52. konstytucji "jest zapisana swoboda przemieszczania się po terytorium Rzeczypospolitej". A czy według adwokata policja może wejść do naszych domów, żeby sprawdzić czy przestrzegamy limitów osób na spotkaniach?

Nie powinna wchodzić do domu, dlatego że nie nastąpiła nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, w związku z tym jeżeli nie ma podstaw do tego, żeby założyć, że doszło do popełnienia przestępstwa, to policja nie powinna bez tego rodzaju podstawy prawnej wkraczać do domu. W sytuacjach wyjątkowych może, musi okazać legitymację, potem tego rodzaju nakaz musi być w odpowiednim terminie przedstawiony - tłumaczył Zbigniew Roman.