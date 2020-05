Barbara Kurdej-Szatan pokazała, jakie ma ciążowe zachcianki. Zrozumie ją każda przyszła mama! 

Barbara Kurdej-Szatan zdradziła, jakie ma zachcianki w czasie ciąży! Gwiazda serialu "M jak miłość" już od kilku dni nie ukrywa, że wkrótce po raz drugi zostanie mamą. Media już jakiś czas temu zaczęły podejrzewać, że jest w ciaży, ale sama aktorka nie komentowała doniesień na swój temat. Dopiero w rozmowie z magazynem "Party" Barbara Kurdej-Szatan przyznała, że jej rodzina znów się powiększy!

Jak już wiemy Barbara Kurdej-Szatan jest w tej chwili w piątym miesiącu ciąży, a narodziny drugiego dziecka są zaplanowane na wrzesień br.

Jak będzie teraz? Bardzo chciałabym rodzić naturalnie i taki mamy plan. Poród to dla mnie trudne, ale i magiczne przeżycie. Jednak jestem przekonana, że natura tak wszystko urządziła, by było to dobre i dla dziecka, i dla mamy. Bardzo bym chciała, żeby Rafał był ze mną także podczas drugiego porodu. Obecnie tatusiowie nie mają wstępu na porodówki, nie mogą odwiedzać swoich partnerek i dzieci w szpitalu. Oboje mamy jednak nadzieję, że to się wkrótce zmieni- wyznała w rozmowie z magazynem "Party".