Barbara Kurdej-Szatan po urlopie macierzyńskim nie wróci na stałe do "M jak miłość"? Co stanie się z Joasią?

W nowym sezonie „M jak miłość” na widzów czeka mnóstwo niespodzianek. Kryzys w małżeństwie Zduńskich pogłębi się, Lilka i Mateusz wyprowadzą się z Grabiny, a Joanna będzie w ciąży. Ten fakt jeszcze bardziej skomplikuje życie Chodakowskiej i ostatecznie zdecyduje się na wyjazd do Francji. Zniknięcie Asi z serialu jest związane z urlopem macierzyńskim, jaki niebawem rozpocznie aktorka po narodzinach synka. Teraz okazuje się, że powrót Basi Kurdej-Szatan nie będzie wcale tak szybki. Zobaczcie, na jakich zasadach gwiazda planuje wrócić do serialu!

Barbara Kurdej-Szatan jakiś czas temu wyznała, że tym razem nie zamierza spieszyć się z powrotem do pracy. Po narodzinach pierwszej córki aktorka miesiąc po porodzie wróciła na plan programu „X Factor”. Teraz planuje nieco inny scenariusz!

Aktorka jest pewna, że tym razem jej powrót nie będzie tak intensywny jak przy pierwszym dziecku:

Nie wiem dokładnie, kiedy wrócę do pracy. Myślę, że jeżeli to będzie w miarę szybko, to będą to pojedyncze dni zdjęciowe, które naprawdę wymagają mojej obecności. Na pewno nie chcę wracać tak szybko do tak intensywnego trybu pracy. - powiedziała aktorka w wywiadzie z portalem "Jastrząb Post".