Ta jesień należy do Barbary Kurdej-Szatan. Sympatyczna blondynka, która popularność zdobyła dzięki pełnym humoru reklamom sieci komórkowej od pewnego czasu jest na ustach wszystkich i zaczyna robić zawrotną karierę. Dostała bowiem rolę m.in. w "Pierwszej miłości" oraz gra na zmianę z Małgorzatą Sochą w spektaklu "Zagraj to jeszcze raz, Sam" u boku Kuby Wojewódzkiego. Zobacz: "Bez sensu, że porównują mnie do Sochy"

Specjalnie na potrzeby sztuki aktorka zmieniła kolor włosów. Na deskach Teatru 6. Piętro zobaczymy ją w roli szatynki. Na szczęście nowa fryzura jest tylko jedną z peruk, które gwiazda zakłada, aby wcielić się w postać.

Musimy przyznać, że Basia w ciemnych włosach jest nie do poznania. Wygląda trochę bardziej tajemniczo, ale i tak nadal ma piękne roześmiane oczy. A wam jak podoba się aktorka jako szatynka? Zobacz: Blondynka z reklam Play pochwaliła się mężem na salonach

Barbara Kurdej-Szatan na planie "Pierwszej miłości":