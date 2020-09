Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan z synkiem na pierwszym spacerze. Spójrzcie na pierwszą brykę małego Henryka! 

Barbara Kurdej-Szatan podczas relacji na InstaStories pokazała krótkie nagranie z pierwszego spaceru z synkiem. Na filmie opublikowanym w sieci widać, jaką "bryką" jeździ mały Henryk! Jakiej marki jest pierwszy pojazd najmłodszej pociechy gwiazdy "M jak miłość"? Zobaczcie sami!

Barbara Kurdej-Szatan z synem na spacerze

Zaledwie kilka dni temu Rafał Szatan przekazał swoim fanom radosną wiadomość i zdradził, że razem z żoną po raz drugi zostali rodzicami. Na świecie pojawił się wymarzony syn pary- chłopiec otrzymał piękne i tradycyjne imię Henryk. W sieci pojawiło się już kilka zdjęć najmłodszej pociechy Basi i Rafała, a teraz dumna mama pokazała krótką relację z pierwszego spaceru z Henrykiem!

Jest piękna jesień, jesteśmy pierwszy raz na spacerze z małym. Jestem strasznie podekscytowana, bardzo mi się to podoba, mogę teraz tak przez pół roku nic nie robić tylko chodzić na spacery- wyznała szczęśliwa Barbara Kurdej-Szatan.

Na nagraniu widać, jaką brykę dla swojego synka wybrała gwiazda "M jak miłość". Barbara Kurdej-Szatan zdecydowała się na markę Anex, ale mały Henryk na spacerze nie podróżował w wózku, tylko foteliku tej samej marki, który został umieszczonym na stelażu wózka.

Na razie nie założyliśmy jeszcze gondolki bo jeździmy samochodem- zdradziła Basia Kurdej-Szatan.

Fotelik, który pokazała aktorka można kupić już za nieco ponad 400 złotych. Wciąż nie wiadomo jaki dokładnie wózek wybrała Basia Kurdej-Szatan, ale patrząc na stelaż można się domyślać, że jest to wózek Anex M/type- za zestaw 2w1 (gondola i spacerówka) plus torba trzeba zapłacić ok. 2800 złotych.

Zobaczcie sami, jak prezentuje się bryka małego Henryka!

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan zabrali synka na pierwszy spacer.

Para zaledwie kilka dni temu powitała na świecie drugie dziecko.