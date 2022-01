Nie żyje Janina Traczykówna. Aktorka znana z „Nocy i dni” i "Dnia świra" miała 91 lat

Fani kultowych "Miodowych lat" wciąż wracają do starych odcinków i powtórek, które często można zobaczyć na antenach Polsatu. W jedną z najbardziej charakterystycznych ról w hitowym sitcomie wcieliła się Agnieszka Różańska, która zagrała Pamelę Marszałek - żoną dyrektora Marszałka, szefa Karola (Cezary Żak). Co dziś robi i jak wygląda piękna aktorka? Zobacz także: QUIZ! Jak dobrze pamiętasz "Miodowe lata"? To test dla wiernych fanów kultowego serialu Jak dziś wygląda Pamela Marszałek z "Miodowych lat"? Pamela Marszałek, którą sam Marszałek nazywał również Tygryskiem (a ona jego Kłapołuchem) była seksowną, niezbyt inteligentną, ale przeuroczą uwodzicielką, o którą zazdrosne były Alinka Krawczyk i Danuta Norek (m.in. w odcinku "Alina i blondyna", kiedy to cała czwórka odwiedziła Marszałków w ich nowym domu). Pamela całe dnie spędzała w salonach piękności, od czasu do czasu angażowała się również w akcje charytatywne. W jej rolę doskonale wcieliła się Agnieszka Różańska, znana wówczas widzom z filmu "Kroll" czy "Dzieci wojny". Różańska nadal jest bardzo aktywna aktorsko, choć udziela się głównie w poznańskich teatrach, bo tam od dawna mieszka (ma dwoje dzieci i męża). Gwiazda udzieliła wywiadu portali otopress.pl, w którym opowiadała m.in. o kręceniu "Miodowych lat" i atmosferze na planie. Dużo wyzwań było aktorskich w „Miodowych latach”. Po pierwsze to to, żeby nie było widać w moich oczach, że ja myślę. To była jedna z uwag reżyserskich. Kiedy padło pytanie o możliwą kontynuację "Miodowych lat", Różańska odparła: Ja tylko odmówiłam parę razy zagrania w filmach. Mianowicie wtedy, kiedy...