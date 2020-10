Gwiazda "Królowych życia" okradziona! Wyznaczała ogromną nagrodę za pomoc w ujęciu sprawców

Sylwia Peretti z "Królowych życia" została okradziona - taką smutną informację przekazała za pośrednictwem Instagrama. Z domu gwiazdy hitu TTV zniknęły bardzo cenne rzeczy o wartości... ponad 200 tys. złotych! Bohaterka "Królowych życia" postanowiła poprosić o pomoc swoich fanów i wyznaczyła ogromną nagrodę, za pomoc w doprowadzeniu do ujęcia sprawców. Sprawdźcie szczegóły!

Gwiazda "Królowych życia" została okradziona

Sylwia Peretti to bohaterka nowego sezonu programu "Królowe życia". Widzowie mogą pamiętać ją również z udziału w "Kuchennych rewolucjach" - choć rewolucja nie należała do udanych, a Magda Gessler nie była zadowolona z efektów, gdy wróciła do restauracji Sylwii i jej męża.

Peretti to niezwykle charyzmatyczna postać, która wprowadziła do hitu TTV mnóstwo barw. Niestety, teraz zmaga się z poważnymi problemami w życiu osobistym. Bohaterka nowego sezonu "Królowych życia" została okradziona! Z jej domu zniknęły drogocenne rzeczy, między innymi biżuteria i zegarki o wartości ponad 200 tys. złotych. Pomijając wartość materialną, Sylwia bardzo cierpi z powodu tej straty, gdyż skradzione rzeczy miały dla niej ogromną wartość sentymentalną.

Kochani!

W dniu 15.10.2020 ok godz. 20.20 zostaliśmy okradzeni.

Zginęła moja biżuteria, zegarki... Pomijając materialną wartość tych rzeczy (ponad 200 tysięcy złotych), to największą wartością jest wartość sentymentalna - czytamy we wpisie, zamieszczonym przez Sylwię Peretti na Instagramie.

Gwiazda hitu TTV wyznaczyła ogromną nagrodę dla osoby, która pomoże schwytać złodziei.

W związku z tym, postanowiliśmy wyznaczyć nagrodę w kwocie 50000 zł, za konkretną informację, która doprowadzi do ujęcia sprawców, lub za ich bezpośrednie wskazanie.

Jedyną szansą na wycofanie nagrody i wycofanie zawiadomienia na policji jest zwrot naszej własności - napisała na Instagramie "Królowa życia".

W kolejnym wpisie Peretti zwróciła się bezpośrednio do złodzieja w bardzo ostrych słowach. Stwierdziła, że lepiej, aby najpierw spotkał się z policją, niż z nią samą.

Zabrałeś mi biżuterię, w tym najcenniejsze, bo bardzo sentymentalne wszystkie pierścionki zaręczynowe 💔, one mają inną wartość. Ale co ty możesz o tym wiedzieć. [...] Zawsze będziesz lepką ku*wą, która wtargnęła do mojego domu. Zaczekam... Może nie dziś, nie jutro, ale przyjdzie czas... I obiecuję że zrobimy wszystko, żebyś już nie miał okazji nikogo krzywdzić. Zapewniam. Dla ciebie lepiej żebyś najpierw spotkał policję. Bo ja "zagadam cię na śmierć" gadką o moralności 😉. Oprócz tego opluje, a według niektórych jestem straszną żmiją 🤔

Trzymamy kciuki, aby skradzione rzeczy jak najszybciej się odnalazły. Zobaczcie cały wpis Sylwii na Instagramie.

