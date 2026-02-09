8 lutego 2026 roku na Levi’s Stadium w Santa Clara odbył się Super Bowl LX, który na długo zapisze się w historii. Wszystko za sprawą Bad Bunny’ego - portorykańskiego artysty, który jako główna gwiazda Halftime Show zaprezentował 13-minutowe widowisko w całości po hiszpańsku. Na reakcję Donalda Trumpa nie trzeba było długo czekać. Padł ostry komentarz.

Występ Bad Bunny’ego zapisuje się w historii Super Bowl

Benito Antonio Martínez Ocasio, znany jako Bad Bunny, zdominował scenę prezentując latynoskie rytmy i bogatą scenografię. Występ miał być hołdem dla tożsamości latynoamerykańskiej. Na scenie pojawiły się flagi państw obu Ameryk, a show zwieńczyły hasła równości i miłości wobec stanu.

Jedyną rzeczą potężniejszą od nienawiści jest miłość tak brzmiało hasło przewodnie jego występu.

Razem jesteśmy Ameryką to hasło z kolei pojawiło się na piłce trzymanej przez artystę.

Artysta zakończył występ słowami „God Bless America” ( Boże, błogosław Amerykę) wypowiedzianymi po hiszpańsku. Gościnnie na scenie pojawiły się także inne sławne gwiazdy, m.in: Lady Gaga i Ricky Martin.

Bad Bunny zachwycił widzów show. Kultura Portoryko na scenie

Bad Bunny zaintrygował publiczności niezwykłym widowiskiem. Po raz pierwszy w historii Halftime Show całe widowisko zostało wykonane w języku hiszpańskim. Dla wielu był to przełomowy moment, który z jednej strony wzbudził zachwyt wśród społeczności latynoamerykańskiej, a z drugiej silną krytykę konserwatywnych środowisk. Występ rozpoczął się scenografią przedstawiającą pole trzciny cukrowej - symboliczne nawiązanie do Portoryko.

Publiczność w Santa Clara oraz miliony przed ekranami oglądały, jak kultura Portoryko z dumą prezentuje się na największej sportowej scenie świata.

Trump reaguje z wściekłością: „To policzek dla kraju”

Donald Trump niemal natychmiast po zakończeniu show opublikował w sieci ostrą krytykę. Były prezydent USA zarzucił organizatorom, że show było „absolutnie okropne” i „jedną z najgorszych rzeczy, jakie kiedykolwiek pokazano na Super Bowl”. Skrytykował wykorzystanie języka hiszpańskiego oraz obecność symboliki, której jak stwierdził „nikt nie rozumie”.

Trump nazwał występ „policzkiem dla kraju” i oskarżył NFL o odejście od amerykańskich wartości. Zakończył swój wpis hasłem „MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, jednoznacznie nadając show polityczny kontekst.

