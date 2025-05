Dlaczego kardynałowie nie jedzą szparagów podczas konklawe?

Konklawe to jedno z najbardziej uroczystych i tajemniczych wydarzeń w Kościele katolickim. Odbywa się w Watykanie, w Kaplicy Sykstyńskiej, a jego celem jest wybór nowego papieża. W czasie tego procesu kardynałowie są całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego, co wymaga zachowania skupienia, ciszy i odpowiednich warunków. Jednym z mniej znanych, ale znaczących zakazów obowiązujących podczas konklawe jest unikanie spożywania szparagów.

Reklama

Dlaczego kardynałowie nie mogą jeść szparagów podczas konklawe?

Zakaz ten nie wynika z powodów religijnych, lecz praktycznych. Spożywanie szparagów może prowadzić do różnych dolegliwości trawiennych, takich jak wzdęcia czy niestrawność. W warunkach długotrwałego przebywania w zamkniętym pomieszczeniu z innymi uczestnikami, takie problemy zdrowotne mogą być wyjątkowo uciążliwe i niekomfortowe. Dlatego właśnie w diecie kardynałów podczas konklawe unika się tego konkretnego warzywa.

Chociaż zakaz szparagów może wydawać się nietypowy, nie jest jedynym ograniczeniem dotyczącym diety uczestników konklawe. Kuchnia watykańska w tym okresie unika również innych potencjalnie problematycznych produktów. Wszystko to ma na celu zapewnienie spokoju, zdrowia i pełnego skupienia uczestników podczas jednej z najważniejszych decyzji w życiu Kościoła. Dlatego kardynałowie do momentu wybrania nowego papieża nie spożywają także m.in. alkoholu, słodyczy, jajek czy bekonu.

Trwa konklawe. Kiedy zobaczymy dym?

Do wyboru papieża niezbędna jest większość dwóch trzecich głosów. W przypadku 133 kardynałów-elektorów oznacza to co najmniej 89 głosów poparcia dla jednego z kandydatów. Głosowania rozpoczynają się od środy i odbywają się dwa razy rano oraz dwa razy po południu. Po raz pierwszy podczas tego konklawe dym zobaczymy wieczorem.

Jeśli nowy papież zostanie wybrany w pierwszym porannym głosowaniu, biały dym pojawi się około godziny 10.30. W przypadku drugiego głosowania porannego, rezultat – biały lub czarny dym – można zaobserwować około godziny 12.00. Po południu, pierwszy dym może unieść się około 17.30, a drugi – około godziny 19.00. Te informacje potwierdził rzecznik Watykanu, Matteo Bruni.

Jeśli po 13 turach głosowania kardynałowie nie osiągną konsensusu, zgodnie z regulaminem konklawe zarządzana jest 24-godzinna przerwa. Ma to umożliwić refleksję, modlitwę oraz ewentualne nieformalne konsultacje przed kolejnymi głosowaniami.

Warto przypomnieć, że Watykan podjął decyzję i wyłączył sieć komórkową na czas konklawe.

Reklama

Zobacz także: Już dziś rusza konklawe. Kto zostanie nowym papieżem? Oto główny faworyt