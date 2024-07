Awaria w samolocie prezydenta Andrzeja Dudy! Głowa państwa nie może wrócić do Warszawy. Andrzej Duda przyleciał do Wrocławia ze Szwecji, a z tamtejszego lotniska udał się do Polkowic, by spotkać się z rodzinami górników, którzy zginęli w ostatniej katastrofie. Jednak podczas lotu doszło do awarii systemu komputerowego. Poinformował o niej pilot samolotu.

Reklama

Jak podało Radio ZET Andrzej Duda wracał z wizyty dyplomatycznej ze Szwecji, a w Polsce spotkał się się z bliskimi ofiar, którzy zginęli w katastrofie w kopalni "Rudna" w środę. Po wylądowaniu we Wrocławiu reszta delegacji, w tym biznesmeni i dziennikarze, mieli polecieć do Warszawy. Na razie jest to jednak niemożliwe, a pasażerowie czekają na dalsze instrukcje.

Na szczęście w czasie podróży nikomu nic się nie stało.

Zobacz także

Zobacz: Kuba Wojewódzki mocno: "Doda, Duda, d..." Prezydentowi się dostało, a piosenkarce...?​

Samolot prezydenta Andrzeja Dudy miał awarię

East News

Prezydent spotkał się z rodzinami ofiar, które zginęły w kopalni "Rudna"