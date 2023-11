Reklama

Wpadka organizatorów Mistrzostw Świata w siatkówce! Polacy, którzy w cudownym stylu wywalczyli mistrzostwo, podczas dekoracji nie usłyszeli naszego hymnu narodowego! Kibice są wściekli. Dlaczego zabrakło Mazurka Dąbrowskiego?

To jeden z najważniejszych i najpiękniejszych momentów w życiu każdego sportowca. Dekoracja złotym medalem mistrzostw świata to chwila, którą pamiętają do końca życia nie tylko zawodnicy, ale i ich kibice. Szkoda, że tym razem zabrakło bardzo ważnego dla nas wszystkich elementu uroczystości - hymnu narodowego!

Dekoracja, trzeba przyznać, wyglądała okazale. W Pala AlpiTour w Turynie, gdzie rozegrano finał z Brazylią, urządzono specjalną scenę do tej ceremonii. Wszyscy zawodnicy pokonywali dziesiątki schodów, by w końcu dostać upragniony medal. Obejrzeliśmy dekorację brązowych medalistów - zawodników USA, srebrnych - Brazylijczyków, i w końcu naszych złotych chłopaków. Ale zabrakło czegoś, na co czekali wszyscy - polskiego hymnu! Zamiast Mazurka Dąbrowskiego usłyszeliśmy... muzykę taneczną! Dlaczego tak się stało? Na razie organizatorzy nie podali powodów.

Polacy w pięknym stylu wywalczyli mistrzostwo świata w siatkówce!