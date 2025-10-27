Lady Sarah McCorquodale w szpitalu po wypadku z koniem

Lady Sarah McCorquodale to 70-letnia siostra księżnej Diany i najstarsza z czworga dzieci rodziny Spencerów. Przez lata była postrzegana jako jedna z bardziej poważanych członkiń rodziny, a w biografii księżnej Diany została przedstawiona jako powierniczka jej sekretów. To właśnie Sarah przedstawiła młodszą siostrę księciu Karolowi, co miało znaczący wpływ na historię brytyjskiej monarchii.

Lady Sarah przez lata pozostawała blisko związana z siostrzeńcami – księciem Williamem i księciem Harrym. Po śmierci Diany utrzymywała kontakt z rodziną królewską, a jeszcze w ubiegłym roku widziano ją podczas rozmowy z Williamem.

Dramatyczny wypadek siostry księżnej Diany

Lady Sarah McCorquodale doznała poważnych obrażeń w wyniku upadku z konia. Informację o zdarzeniu przekazał jej brat – Charles, Earl Spencer – w podcaście Rosebud Gylesa Brandretha. Wypadek wydarzył się "w ciągu ostatniego miesiąca", jednak nie podano dokładnej lokalizacji incydentu.

Według słów Earla Spencera, jego siostra "ciągle wpadała w kłopoty" i była osobą pełną energii, mimo zaawansowanego wieku. Upadek z konia zakończył się hospitalizacją, która trwa "od dłuższego czasu". Brat opisał Lady Sarah jako dzielną pacjentkę, choć, jak zażartował, "dość uciążliwą" – lekarz prowadzący miał stwierdzić: "Niezła z niej postać, prawda?".

W rozmowie z Gylesem Brandrethem, Charles Spencer zdradził, że jego siostra doznała "poważnego urazu po naprawdę groźnym upadku". Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących rodzaju obrażeń ani przebiegu leczenia. Wspomniał jedynie, że Lady Sarah dochodzi do siebie od dłuższego czasu, a jej rekonwalescencja jest intensywna.

Choć nie padły konkretne informacje o stanie zdrowia, ton wypowiedzi sugeruje, że wypadek był bardzo poważny, a leczenie długotrwałe.

Siostra księżnej Diany wspierała księcia Williama po śmierci matki

Lady Sarah McCorquodale utrzymywała bliskie relacje ze swoją młodszą siostrą – księżną Dianą – jeszcze zanim ta została żoną następcy tronu. Po śmierci Lady Di to właśnie Sarah odgrywała rolę mentorki i bliskiej ciotki dla Williama i Harry’ego. Mimo że rzadko pojawia się publicznie w otoczeniu royalsów, nie odcięła się od rodziny królewskiej.

W przeszłości była powierniczką Diany i uczestniczyła w najważniejszych wydarzeniach rodzinnych. Jej obecność u boku Williama w ostatnim czasie została zauważona przez media.

