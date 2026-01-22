Sonia Bohosiewicz postanowiła w tym roku wesprzeć WOŚP, wystawiając intrygującą aukcję, której zwycięzca może liczyć na wyjątkową nagrodę. Choć licytacja ruszyła dopiero wczoraj, już teraz ma duże szanse, by dorównać najpopularniejszym aukcjom, m.in. Macieja Musiała czy Julii Wieniawy.

Sonia Bohosiewicz wspiera WOŚP

Wśród wielu celebrytów i osób ze świata show-biznesu wspierających WOŚP nie mogło zabraknąć słynnej polskiej aktorki - Soni Bohosiewicz. Tegoroczna akcja gra w naprawdę szczytnym celu. Wszystkie zebrane fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Najpopularniejsze aukcje WOŚP już zebrały kolosalne kwoty, a wszystko za sprawą pomysłowych propozycji zaangażowanych gwiazd. Sonia Bohosiewicz również zaskoczyła ciekawą inicjatywą. Dla zwycięzcy jej aukcji szykuje się prawdziwy relaks! Osoba, która wygra licytację, będzie mogła zabrać ze sobą sześciu znajomych i spędzić wyjątkowy wieczór w prywatnym domku nad Jeziorem Zegrzyńskim, w towarzystwie samej aktorki.

W planie wieczoru znalazły się m.in. sauna, kąpiel w śniegu oraz koncert mis tybetańskich.

No to zaczynamy! Zapraszam (do 6 osób) na wieczór poza miastem, do mojego domku nad jeziorem Zegrzyńskim. Będzie sauna, kąpiel w śniegu, koncert mis tybetanskich, kominek, śmiech, luz, coś pysznego zjemy. Zapraszam Was do mnie tak jak ja lubię najbardziej. Bez spiny, bez makupu, bez problemów, za to z uśmiechem i zabawą - napisała Sonia na Instagramie.

Na aukcji Allegro można znaleźć również szczegółowy opis tego wyjątkowego wieczoru. Ma on upłynąć pod hasłem: "Wieczór bez pośpiechu, za to z uśmiechem z Sonią Bohosiewicz". Aktorka naprawdę się postarała – cały wyjazd jest starannie zaplanowany od A do Z, a zwycięzca może liczyć na niezapomniane doświadczenia.

W programie: sesja oddechowa metodą Wima Hofa (w formie doświadczenia, bez charakteru medycznego), kąpiel w śniegu (dobrowolna), koncert tybetańskich mis, rozmowa przy kominku. Wydarzenie odbędzie się popołudniem i wieczorem, w prywatnej, wiejskiej przestrzeni, w kameralnej atmosferze.

WOŚP: Sonia Bohosiewicz vs. Maciej Musiał

Wśród wszystkich najpopularniejszych aukcji WOŚP wielkie poruszenie w sieci wywołała aukcja Macieja Musiała. Aktor zaoferował zwycięzcy swoje towarzystwo na dowolnej imprezie okolicznościowej - może to być wesele, studniówka czy inna uroczystość. Nietypowa propozycja spotkała się z ogromnym zachwytem fanów, a kwota licytacji już teraz osiągnęła 50 500 złotych! Pamiętajmy, że do finału pozostały jeszcze całe 3 dni.

Sonia Bohosiewicz, choć dopiero rozpoczęła swoją aukcję, zdążyła już zebrać ponad tysiąc złotych. Finał 34. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w tę niedzielę, 25 stycznia 2026 roku. Do tego czasu okaże się, która z aukcji zgromadzi największe fundusze na wsparcie WOŚP.

Zobacz także:

Aukcja Sonii Bohosiewicz na allegro.pl