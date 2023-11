Reklama

Do sprzedania Audi A6 Avant, bardzo bogata wersja, zadbany, mało jeżdżony. Uwaga Anglik (kierownica z prawej strony)! Po pierwszym właścicielu… I to nie byle jakim. Pierwszym i jedynym dotąd posiadaczem tego auta jest książę Harry! To tym samochodem woził przed ślubem swoją narzeczoną - amerykańską aktorkę Meghan Markle (na zdjęciu przy samochodzie).

Co wiadomo o aucie? Całkiem sporo, wystawiono je bowiem na portalu zajmującym się sprzedażą samochodów. Audi A6 Avant jest w naprawdę wyjątkowej wersji. Ma niewiele ponad rok - pierwszy raz zarejestrowane zostało w kwietniu 2017. Na liczniku jedyne 4.5 tys. mil, czyli 7.2 tys. km.

Napędza je 4-litrowy silnik 8-cylindrowy o imponującej mocy 552 koni mechanicznych. Do setki rozpędza się w 3.9 sekundy, a jego maksymalna prędkość to 283 km/h! Jego kolor to perłowy szary Daytona. W środku wykończony jest w zamszu. Ma też niezwykłe i dostosowane do książęcych potrzeb wyposażenie dodatkowe - np. chroniące przed ciekawskimi spojrzeniami przyciemniane szyby.

I jak? Macie ochotę na auto, w którym Harry woził Meghan?

Cena katalogowa takiego samochodu razem ze wszystkimi dodatkami to 91.5 tys. funtów, czyli jakieś 441 tys. zł. Ale używane przez rok przez księcia możemy mieć już za 71.9 tysiąca funtów, czyli 346 tys zł! Zainteresowani?

