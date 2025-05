Szokujące doniesienia, płynące z Wielkiej Brytanii zszokowały cały świat. Jak poinformował hrabia Charles Spencer, brat zmarłej księżnej Diany, spłonął ukochany dom księżnej, w którym dorastała wraz z rodzeństwem. Posiadłość Althorp stanęła w płomieniach, a w szczytowym momencie akcji ratunkowej w gaszeniu pożaru uczestniczyły aż cztery jednostki straży pożarnej.

Atak podpalaczy na ukochany dom księżnej Diany

Tragedia rozegrała się w nocy z poniedziałku na wtorek, z 27 na 28 maja 2025 roku, kiedy to po godzinie 1:30 straż pożarna z Northamptonshire została wezwana do gwałtownego pożaru w miejscowości Kingsthorpe, przy Mill Lane, gdzie znajduje się Dallington Grange – część zabytkowej posiadłości Althorp. To właśnie w tej lokalizacji wybuchł ogień, który w krótkim czasie objął cały budynek. Dom, który uległ zniszczeniu, był historycznym budynkiem z końca XVIII wieku i stanowił część dziedzictwa rodu Spencerów. To właśnie tu wraz z dwiema siostrami i bratem dorastała księżna Diana. Nieopodal została też pochowana. O tragedii poinformował brat zmarłem księżnej, hrabia Charles Spencer.

Według ustaleń brytyjskim mediów, ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, a akcja gaśnicza, mimo że rozpoczęta natychmiast po zgłoszeniu, nie zdołała ocalić budynku. Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej, które przez wiele godzin walczyły z płomieniami. Świadkowie donosili o dramatycznym widoku ognia trawiącego stary wiejski dom.

Nocny pożar na terenie posiadłości Althorp

Charles Spencer, brat tragicznie zmarłej księżnej Diany i obecny właściciel posiadłości Althorp, niezwłocznie zareagował na informacje o pożarze. W emocjonalnym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych wyraził swoje głębokie oburzenie i smutek z powodu zdarzenia. Nazwał incydent "celowym aktem wandalizmu", który narusza nie tylko prywatną własność, ale także dziedzictwo historyczne. W oświadczeniu Spencer podkreślił, że mimo iż budynek nie był obecnie zamieszkany, jego zniszczenie stanowi poważną stratę dla rodziny i wszystkich związanych emocjonalnie z posiadłością. Zwrócił uwagę, że obiekt, który spłonął, był nie tylko ważnym elementem zabudowy Althorp, ale także symbolem ciągłości pokoleń i dziedzictwa historycznego rodu Spencerów.

Dowiedziałem się, że jedno z gospodarstw w Althorp House - na szczęście niezamieszkane w tym czasie - zostało podpalone przez wandali. Dziękuję służbom za ich nieocenioną pomoc. Smutne, że ktoś mógł uznać to za zabawę - przekazał na platformie X.

Charles Spencer wyraził również ogromną wdzięczność dla strażaków z Northamptonshire Fire and Rescue Service. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że służby ratownicze działały niezwykle profesjonalnie i z ogromnym poświęceniem, podejmując próbę ratowania zabytkowego budynku. Podkreślił także, że szczęśliwie nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Więcej szczegółów na temat podpalenia nieruchomości przekazał wieloletni główny gajowy posiadłości, Adey Greeno.

Dom wiejski, który straciliśmy w wyniku celowego aktu wandalizmu zeszłej nocy, musiał zostać zrównany z ziemią ze względów bezpieczeństwa.

Nocny pożar domu księżnej Diany, Fot.: Instagram @charles.earl.spencer

Historia posiadłości Althorp i jej znaczenie

Althorp to rodzinna posiadłość Spencerów, położona w hrabstwie Northamptonshire. To właśnie tutaj dorastała księżna Diana, zanim została żoną księcia Karola. Posiadłość obejmuje zarówno reprezentacyjne rezydencje, jak i liczne zabudowania gospodarskie, z których jeden padł ofiarą niedawnego aktu wandalizmu. Dom, który został podpalony, pochodził z końca XVIII wieku i stanowił ważny element historycznego krajobrazu Althorp. Jego zniszczenie to nie tylko strata materialna, ale i kulturowa.

To takie przerażające.

To chore. Przykro mi, że tak się stało.

Mam nadzieję, że złapią tego, kto to zrobił - komentowali w sieci internauci.

Policja z Northamptonshire obecne prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn pożaru. Jak podało BBC, incydent "nie został obecnie zarejestrowany jako przestępstwo, ale może się to zmienić, jeśli pojawią się dowody wskazujące, że został on wywołany celowo".

Atak podpalaczy na ukochany dom księżnej Diany, Fot.: X/Charles Spencer

