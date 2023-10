Na przełomie lat 90. i 2000. Mary-Kate oraz Ashley Olsen robiły furorę, pojawiając się w takich filmach jak "Czy to ty, czy to ja", "Rzymskie wakacje" czy serialach "Jak dwie krople wody" i kultowej "Pełnej chacie". Regularnie gościły też na plakatach "Bravo". Z wiekiem słynne bliźniaczki grały jednak coraz mniej i zajęły się kierowaniem własnej marki modowej. Olsenki z powodzeniem prowadzą swój biznes i obecnie unikają błysku fleszy, starając się chronić prywatność. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Ashley Olsen została mamą. Gwiazda przez długi czas trzymała to w sekrecie.

Ashley Olsen urodziła pierwsze dziecko. Znamy płeć

13 czerwca Ashley Olsen świętowała swoje 37. urodziny. Jak donosi amerykański serwis TMZ, projektantka w ostatnim czasie miała więcej okazji do celebracji. Media informują, że słynna bliźniaczka została mamą. Miała dobrze ukrywać to przed paparazzi, ponieważ poród nastąpił podobno już kilka miesięcy temu w Nowym Jorku.

Invision/Invision/East News

Anonimowi informatorzy przekazali zagranicznym mediom, że Ashley Olsen i jej partner Louis Eisner świetnie czują się w roli świeżo upieczonych rodziców i podchodzą do nowego wyzwania z wielkim entuzjazmem. Jeśli wierzyć źródłom, Olsenka urodziła chłopca, którego nazwała Otto.

Redakcja serwisu PageSix wysłała Ashley Olsen prośbę o komentarz w tej sprawie, ale jak na razie nie otrzymała odpowiedzi. Niewykluczone, że przez pierwsze miesiące po porodzie bliźniaczka nie będzie chciała udzielać się w mediach. Gwiazda od dawna wyznacza granice i pilnuje, by nie zostały przekroczone przez dziennikarzy.

Rex Features/East News

Ashley Olsen i Louis Eisner spotkali się w 2017 roku. Początkowo para po prostu się przyjaźniła, ale z czasem ich relacja stała się bliższa. To także przez długi czas była tajemnica, której projektantka i kalifornijski artysta strzegli przed mediami. W grudniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że gwiazdy wzięły sekretny ślub, na który mieli zaprosić jedynie 50 najbliższych gości.

ImagePressAgency/face to face/FaceToFace/REPORTER

Wygląda na to, że do gry wkracza nowe pokolenie gangu Olsenek. Gratulujemy parze i mamy nadzieję, że niedługo zobaczymy zdjęcie słodkiego Otta. Warto przypomnieć, że niedawno radosną nowiną pochwaliła się rówieśniczka Ashley Olsen. W mediach pojawiła się wiadomość, że Ciara jest w ciąży i zostanie mamą po raz czwarty.

Rex Features/East News