Czas na wyniki naszego plebiscytu na artystę roku 2016. Mamy przyjemność ogłosić, że wielkim zwycięzcą jest... Dawid Kwiatkowski! To już drugi rok z rzędu młody wokalista otrzymuje ten tytuł. Serdecznie gratulujemy!

Reklama

Dawid Kwiatkowski artystą roku Party.pl

Podczas plebiscytu oddano ponad 1,6 mln głosów. Kto zajął kolejne miejsca? Oto wyniki:

12. Sebastian Karpiel Bułecka (438 głosów)

11. Popek (488 głosów)

10. Grzegorz Hyży (1121 głosów)

9. Antek Smykiewicz (1162 głosy)

8. Paweł Domagała (1300 głosów)

7. Kortez (3530 głosów)

6. Piotr Kupicha (4744 głosy)

5. Andrzej Piaseczny (7227 głosów)

4. Kamil Bednarek (8200 głosów)

3. Dawid Podsiadło (14 401 głosów)

2. Michał Szpak (486 069 głosów)

1. Dawid Kwiatkowski (605 417 głosów)

Zobacz także

Plebiscyt na artystę roku wzbudził ogromne emocje, szczególnie mocne wśród fanów Michała Szpaka i Dawida Kwiatkowskiego. Niektórzy z nich twierdzili w ostatnich dniach, że głosowanie jest nieuczciwe, bo część uczestników plebiscytu głosuje za pomocą specjalnych programów.

Redakcja Party.pl oświacza, że nie miała żadnego wpływu na wynik głosowania, a mechanizm głosowania został stworzony przez naszych informatyków tak, by każdy głosujący miał równe szanse. To dlatego np. wprowadziliśmy kilkusekundowe opóźnienie w możliwości oddania kolejnego głosu, by miały czas się zliczyć. Chcemy podkreślić, że - poza wpisami głosujących - nie dysponujemy żadnymi dowodami, że głosowanie było nieuczciwe.

Z drugiej jednak strony, ze względu na ogromne zainteresowanie plebiscytem, mogło się zdarzyć tak, że bardzo wiele głosów było czasem zliczanych w ciągu krótkiej chwili, dlatego artyście mogło przybywać sporo punktów w bardzo krótkim czasie. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś użył do tego mechanizmu "nabijającego" głosy. Ale podkreślamy jeszcze raz: nie mamy żadnych dowodów to potwierdzających.

Zaangażowanie fanów Michała Szpaka i Dawida Kwiatkowskiego, którzy pokonali konkurentów z miażdżącą przewagą, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Bardzo dziękujemy za udział w zabawie i gratulujemy obu artystom, ponieważ mają najwierniejszych i najbardziej oddanych fanów na świecie.

Dziś pierwszeństwo należy się jednak Dawidowi Kwiatkowskiemu. Fani Michała Szpaka nie mają jednak powodów do smutku, popularny muzyk zajął 2. miejsce! Z kolei w plebiscycie na hit roku - nie ma sobie równych!

Dawidowi serdecznie gratulujemy! I już szykujemy dla niego niespodziankę. Prosimy jednak o cierpliwość ;)

Zobacz także: Jest bogaty i ma tysiące kandydatek na żonę… „Sława jest fajna” - mówi Dawid Kwiatkowski. A co dla niej poświęcił?

Dawid Kwiatkowski artystą roku Party.pl.

ONS

Michał Szpak zajął 2. miejsce.

Getty Images

Dawid Podsiadło uplasował się na 3. miejscu.

Materiały Prasowe