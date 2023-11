Artur i Sara z "Rolnik szuka żony 10" to kolejna para, która deklaruje chęć poznawania się i nawiązania relacji. O ile Sara nie szczędzi słów zachwytu i nieustannie komplementuje Artura, o tyle takiego entuzjazmu nie ma ze strony rolnika, choć w rozmowie z Martą Manowską zapewniał, że jest szczęśliwy. W te słowa nie wierzą jednak fani, a wśród komentarzy pojawiły się spekulacje, że Artur i Sara już nie są razem. Co więcej, rolnik miałby rozpocząć relację już z inną kobietą. Chodzi o Olę?

Wygląda na to, że 10. edycja "Rolnik szuka żony" nie pobije rekordu z poprzedniego sezonu, gdzie powstało aż pięć par. Do tej pory to jedynie Nicola i Darek potwierdzili, że są parą, a z kolei Ewa i Waldemar oraz Artur i Sara dopiero dają szansę ich relacji. Podczas rozmów uczestników z Martą Manowską internauci zwrócili uwagę na pewien szczegół podczas spotkania z Sarą i Arturem. Kandydatka rolnika nie kryła, że jest zachwycona Arturem i przez całą rozmowę czule głaskała jego nogę. Tymczasem Artur pewnie, ale dość chłodno opowiadał o ich znajomości i po raz kolejny podkreślił, że Sara ma fajne włosy i przy niej czuje się spokojny. Internauci sugerują, że związek Sary i Artura z "Rolnik szuka żony" nie przetrwa.

Z kolei w sieci pojawiły się komentarze, że Artur i Sara nie są już razem, a dodatkowo rolnik miałby spotykać się z kolejną kobietą i nie chodzi o Olę.

Internauci podejrzewają, że Artur wybrał rozsądkiem i nie chciał się już wycofywać ze swojego wyboru w czasie programu, ale po zakończeniu przygody z "Rolnikiem" może przyjść refleksja na temat ich wspólnej przyszłości: