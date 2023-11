Na płycie Sary Boruc usłyszymy piosenkę nagraną w duecie z jej mężem? Zaledwie kilka dni temu żona Artura Boruca pochwaliła się swoim debiutanckim singlem. "Łapię tlen" to piosenka, która zapowiada pierwszą płytę Sary. Gorąca WAG do tej pory zajmowała się projektowaniem biżuterii, ale teraz będzie próbować podbić polski rynek muzyczny! Co więcej, w mediach pojawiły się plotki, że na jej debiutanckim krążku usłyszymy duet z Arturem Borucem!

Czy to prawda? Posłuchajcie, co zdradziła nam Sara Boruc!

Sara Boruc nagrała duet z mężem?