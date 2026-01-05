Artur Boruc był niegdyś związany z Katarzyną Modrzewską, a owocem ich małżeństwa jest siedemnastoletni dziś syn Aleksander. W jednym z ostatnich wywiadów piłkarz opowiedział, jakim jest ojcem i jakie relacje utrzymuje obecnie z nastolatkiem. Okazuje się, że ich kontakt jest mocno ograniczony.

Artur Boruc wiedzie szczęśliwe życie rodzinne

Artur Boruc od lat związany jest z Sarą Boruc (Mannei), z którą tworzy jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Małżonkowie chętnie dzielą się fragmentami swojego życia prywatnego, pokazując rodzinne chwile i wspólne pasje. Razem wychowują dwoje dzieci: córkę Amelię, urodzoną w 2010 roku, oraz syna Noah, który przyszedł na świat w 2019 roku. Rodzina Boruców często podkreśla, jak ważne są dla nich bliskie relacje, wzajemne wsparcie i wspólnie spędzany czas.

Zarówno Artur, jak i Sara mają również dzieci z wcześniejszych związków. Sara jest mamą 20-letniej Oliwii, natomiast były bramkarz reprezentacji Polski ma 17-letniego syna Aleksandra z małżeństwa z Katarzyną Modrzewską. Ich związek zakończył się w 2009 roku, a po rozstaniu przez kilka lat toczył się medialny spór dotyczący alimentów, któremu towarzyszyły wzajemne oskarżenia.

Mimo burzliwej przeszłości Boruc stara się dziś skupiać na obecnym życiu rodzinnym. Podczas jednego z ostatnich wywiadów ujawnił, jak wygląda jego kontakt z nastoletnim synem z poprzedniego małżeństwa.

Artur Boruc o trudnej relacji z synem

Artur Boruc gościł ostatnio w podcaście Żurnalisty, gdzie opowiedział między innymi o problemach z używkami. Podczas rozmowy poruszono również temat ojcostwa. Gospodarz zapytał piłkarza, czy ten podołał roli ojca. Były zawodnik Legii Warszawy nie zwlekał z odpowiedzią.

Nie, jeśli chodzi o Aleksa, absolutnie nie. Nie mieliśmy kontaktu, do dziś dzień jest bardzo utrudniony, więc no... (...) Staram się jak najbardziej, oczywiście podkreślił, zapytany o inne dzieci.

