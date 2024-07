2 z 6

Na grupowym zdjęciu z imprezy Artur Boruc trzyma w dłoni paczkę papierosów. Od lat nie jest tajemnicą, że piłkarz popala, jednak zazwyczaj stara się nie obnosić ze swoim zamiłowaniem do papierosów. Jednak zdjęcia Artura Boruca z papierosem od czasu do czasu trafiają do mediów. Tym razem stało się to za sprawą żony bramkarza, która zamieściła zdjęcie na Instagramie. Zobaczcie niefortunną fotkę z imprezy.