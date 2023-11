Kiedy kilka dni temu Sara Boruc opublikowała w sieci rodzinne zdjecie z pewnością nie spodziewała się, że jej fotka i wpis wywołają tak wielkie emocje! Po tym, jak żona Artura Boruca pochwaliła się fotografią z wakacji, internauci zaczęli dopytywać się o syna piłkarza z pierwszego małżeństwa. Sara Boruc w odpowiedzi na pytania fanów tłumaczyła, że mama chłopca utrudnia mu kontakty z ojcem.

Też nam przykro, od 11 lat walczymy z matką. Nie mamy z nim żadnego kontaktu, niestety. Artur od urodzenia widział go może pięć razy. Wszystko za sprawą mamy chłopca, która zadbała o to, by nie poznał taty ani sióstr... - pisała na Instagramie Sara Boruc.

Komentarze Sary Boruc mocno oburzyły Marcina Dubienieckiego, czyli obecnego męża byłej żony Artura Boruca! Dubieniecki opublikował na Twitterze mocny wpis, a teraz piłkarz mu odpowiada!

Marcin Dubieniecki w swoim wpisie na Twitterze zaatakował Artura Buruca i sugerował, żeby "uciszył" swoją żonę!

Artur Boruc odpowiedział na wpis obecnego partnera byłej żony! Za pośrednictwem Twittera ostro skomentował słowa Dubienieckiego!

Zastanawiające jest dla mnie to co Pan ma na myśli pisząc uciszyć...? To jedno, drugie to marnowanie czasu na tweety tego typu, zamiast szykowania paczki dla siiebie i małżonki... Patologia i złodziejstwo to bardziej pasuje jednak do Pańskiej osoby...- napisał Artur Boruc.