Powrót „Rancza”: Barciś komentuje nowe odcinki, fani w szoku

8 grudnia Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej, opublikował na swoim profilu na Facebooku informację, która wywołała poruszenie wśród fanów kultowego serialu. „Dogadaliśmy się. Powstanie sześć premierowych odcinków „Rancza”. Szczegóły wkrótce”, napisał Sygut. To oficjalne potwierdzenie kontynuacji produkcji, której ostatni sezon ma w satysfakcjonujący sposób domknąć poszczególne wątki mieszkańców Wilkowyj.

Decyzja o reaktywacji „Rancza” wzbudziła ogromne emocje w Internecie. Wielu widzów od lat czekało na taki komunikat, jednak nie wszyscy są przekonani, że powrót po latach to dobry pomysł. Mimo to twórcy są zdeterminowani, aby dostarczyć fanom jakościowy materiał i godnie zakończyć serię.

Artur Barciś czeka na powrót Rancza, jest jedno „ale”

Dzień po ogłoszeniu decyzji przez Syguta, czyli 9 grudnia, Artur Barciś - odtwórca roli Arkadiusza Czerepacha - zamieścił na swoim profilu na Facebooku archiwalne zdjęcie z planu serialu, na którym widnieje również Cezary Żak. Barciś opatrzył fotografię krótkim, lecz wymownym komentarzem.

Wracamy! Nie czytałem jeszcze scenariusza, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie napisał aktor.

Choć aktor jeszcze nie miał okazji zapoznać się z tekstem nowych odcinków, jego entuzjastyczne podejście wzbudziło zainteresowanie internautów. Słowa Barcisia potwierdzają, że ekipa aktorska została zaangażowana w projekt, mimo że szczegóły produkcji wciąż pozostają tajemnicą. Natomiast czy rzeczywiście warto czekać na powrót? Skoro członkowie obsady nie znają jeszcze scenariusza, trudno to uczciwie stwierdzić. Fani wyrażają pewne obawy.

Internet w ogniu: fani „Rancza” podzieleni co do powrotu

Komentarze pod postem Artura Barcisia nie pozostawiają wątpliwości - opinie fanów są mocno podzielone. Część internautów cieszy się na kontynuację przygód mieszkańców Wilkowyj: „Lepiej późno niż jeszcze później!”, „Trzymam mocno kciuki”, „Cudowna wiadomość! Bardzo czekam na nowe pomysły teamu Kozioł-Czerepach”.

Inni wyrażają sceptycyzm, szczególnie wobec braku kluczowych postaci, takich jak Kusy i Stach: „Bez Kusego i Stacha to będzie katastrofa”, „Reaktywacje to zawsze strzał w kolano”, „Trochę ciężko będzie to pociągnąć”. Trudno dziwić się fanom. Warto przypomnieć, że powrót „Rodzinki.pl” mocno rozczarował widzów. Wiele osób czekało na nowe odcinki po długiej przerwie. Jednak reakcje oglądających są obecnie dalekie od entuzjastycznych.

Relacja Barcisia i Żaka

W sierpniu tego roku Artur Barciś i Cezary Żak pojawili się wspólnie w programie „Dzień dobry TVN”, gdzie opowiedzieli o swojej wieloletniej współpracy. W rozmowie z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim ujawnili, że mimo lat spędzonych na planie „Rancza”, ich relacja nie wykracza poza ramy zawodowe.

„Jesteśmy kolegami z branży. Na rodzinne obiady się nie zapraszamy. Mieszkamy na dwóch krańcach Warszawy. Trochę się mijamy, ale nie dlatego, że się nie lubimy. Po prostu tak się układają nasze plany zawodowe”, wyjaśniał Barciś. Cezary Żak dodał: „Na przyjaźń trzeba mieć czas, a my nie mamy tego czasu, więc nie będziemy udawać wielkich przyjaciół”.

